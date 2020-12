Bitcoin da record | la criptovaluta sfonda il tetto dei 20mila dollari

(Di giovedì 17 dicembre 2020)Foto di MichaelWuensch da PixabayIlvola per la prima volta oltre ildei. Per l’esattezza, oggi, 17 dicembre, laè scambiata a un valore che si attesta sui 23.262, equivalenti a 19.132 euro. Si tratta di unmai visto per il token, cheil 16 dicembre ha visto crescere il suo valore del 10% e registra un incremento del 210% rispetto a un anno fa, secondo quanto riportato da Coindesk. Attualmente il volume di scambi complessivi divale circa 36 miliardi die la sua capitalizzazione si aggira attorno ai 430 miliardi di, con una fetta di mercato di quasi due terzi dell’intero settore delle valute digitali. Per rivedere ...

Si tratta di un record mai visto per il token, cheil 16 dicembre ha visto crescere il suo valore del 10% e registra un incremento del 210% rispetto a un anno fa, secondo quanto riportato da Coindesk.