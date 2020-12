Biglietti in prevendita per i concerti di Franco126 dopo il singolo Blue Jeans con Calcutta (Di giovedì 17 dicembre 2020) A qualche ora dal rilascio di Blue Jeans con Calcutta, sono stati annunciai i concerti di Franco126 nei palasport, che terrà nel 2021. Il ritorno sulle scene arriva a circa due anni di distanza da Stanza Singola, con la quale ottenne il disco di platino. Alcuni versi del brano sono stati anticipati in maniera del tutto insolita, attraverso alcune installazioni a led sui ponti di Roma e sui Navigli. Il racconto è quello di una storia d’amore che si sviluppa attraverso l’arpeggio di una chitarra acustica che ne presenta anche la fine. Il singolo in radio dal 18 dicembre conta sulla produzione di Ceri, alla quale si aggiungono le chitarre di Giorgio Poi. Il video è invece girato da Vittorio Antonacci. Il ritorno sul palco è atteso per il 2021, nelle date che terrà al Mediolanum ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 17 dicembre 2020) A qualche ora dal rilascio dicon, sono stati annunciai idinei palasport, che terrà nel 2021. Il ritorno sulle scene arriva a circa due anni di distanza da Stanza Singola, con la quale ottenne il disco di platino. Alcuni versi del brano sono stati anticipati in maniera del tutto insolita, attraverso alcune installazioni a led sui ponti di Roma e sui Navigli. Il racconto è quello di una storia d’amore che si sviluppa attraverso l’arpeggio di una chitarra acustica che ne presenta anche la fine. Ilin radio dal 18 dicembre conta sulla produzione di Ceri, alla quale si aggiungono le chitarre di Giorgio Poi. Il video è invece girato da Vittorio Antonacci. Il ritorno sul palco è atteso per il 2021, nelle date che terrà al Mediolanum ...

