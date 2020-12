Biden sceglie Deb Haaland | nativa della tribù Laguna | all' Interno

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Unaa capo degli Interni. Joeavrebbe scelto Deb, discendente. Come spiega il Washington Post, è la prima volta nella storia degli Stati Uniti che unaamericana viene nominata per questo ruolo. Eletta per i democratici in New Mexico, subito dopo le votazioni scrisse: “Nel Nuovo Messico le persone hanno scelto la speranza invece che la paura, l’amore invece che l’odio, la comunità invece che la divisione”, rinnovando poi una promessa che aveva già fatto. Quella di lottare per “eguaglianza razziale, educazione, giustizia economica”. Leggi anche... Al Congresso tutte donne e native americane. Il New Mexico fa la storia (di M. Iaccarino)