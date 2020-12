Biden, prima nativa americana in un governo Usa: Deb Haaland responsabile delle risorse naturali (Di giovedì 17 dicembre 2020) Si aggiungono altri tasselli alla composizione dell’amministrazione di Joe Biden che, anticipa Politico, per la prima volta nella storia Usa vedrà una nativa americana tra i suoi componenti. È Deb Haaland, 60 anni e deputata dem del New Mexico, che guiderà l’Interior department, il dipartimento che si occupa della conservazione delle terre federali e delle risorse naturali, nonché dei programmi per le minoranze etniche. Haaland sarà nel gabinetto del presidente, e il suo ruolo non è da confondere con quello del segretario del Dipartimento per la Sicurezza Interna, equivalente del nostro ministero dell’Interno. Politico, che cita fonti dallo staff del presidente, riferisce inoltre che Biden nominerà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Si aggiungono altri tasselli alla composizione dell’amministrazione di Joeche, anticipa Politico, per lavolta nella storia Usa vedrà unatra i suoi componenti. È Deb, 60 anni e deputata dem del New Mexico, che guiderà l’Interior department, il dipartimento che si occupa della conservazioneterre federali e, nonché dei programmi per le minoranze etniche.sarà nel gabinetto del presidente, e il suo ruolo non è da confondere con quello del segretario del Dipartimento per la Sicurezza Interna, equivalente del nostro ministero dell’Interno. Politico, che cita fonti dallo staff del presidente, riferisce inoltre chenominerà ...

Per la prima volta una nativa americana guiderà un ministero negli Usa. Joe Biden nominerà la deputata dem del New Mexico Deb Haaland al vertice dell'Interior department, ...

