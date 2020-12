Biathlon | sprint maschile Hochfilzen 2 2020 oggi in tv | orario | canale e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Comincia la seconda settimana di prove a. Nella prima giornata va in scena la10 km, valevole per la Coppa del Mondo/2021 di. Una settimana fa ha vinto Johannes Dale. Gli italiani vanno a caccia del riscatto dopo la prova opaca di una settimana fa. SEGUI IL LIVE SU SPORTFACE L’evento, previstogiovedì 17 dicembre alle ore 14:15, sarà trasmesso intv su Eurosport, oltre che insulla piattaforma Eurosport Player. Sportface.it seguirà la gara con unascritta aggiornata minuto per minuto. SportFace.