Biathlon | risultati sprint maschile Hochfilzen 2 2020 | successo di Laegreid | 15° Hofer

Leggi su sportface

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Il norvegese Sturla Holmvince la10 kmdi2, valevole per la Coppa del Mondo/2021 di, precedendo al traguardo i connazionali Johannes Dale e Johannes Boe, entrambi sul podio, e Vetle Christiansen, giunto in quarta posizione. Alle loro spalle arriva un altro scandinavo, lo svedese Samuelsson, mentre l’ucraino Pidruchnyi strappa il sesto posto ai due francesi Quentin Fillon Maillet e Jacquelin; completano la top-ten l’altro svedese Ponsiluoma e l’austriaco Eberhard. Per quel che concerne gli italiani Lukasottiene un’ottima quindicesima posizione, mentre Didier Bionaz chiude quarantesimo; dentro i sessanta anche Thomas Bormolini 53°, e Diminik Windisch 56° LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA ORDINE DI ARRIVO ...