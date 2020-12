Biathlon, Coppa del Mondo Hochfilzen II 2020: Johannes Bø e la maledizione del 50° sigillo? Lukas Hofer sogna il podio nella sprint (Di giovedì 17 dicembre 2020) Hochfilzen II, il ritorno. No, non è il titolo di un film, ma l’effetto “double header” della quarta tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 di Biathlon. In tempi di Covid-19, le problematiche a esso connesse vanno ammortizzate ed ecco spiegato perché l’Ibu nel mese di settembre abbia pensato di non disputare la quarta uscita stagionale a Le Grand Bornand (Francia) e sempre nella località tirolese, dove già per l’appunto gli atleti si erano cimentati la settimana scorsa. Venendo ai temi d’attualità, alzi la mano chi si sarebbe aspettato un inizio di stagione così incerto sul versante maschile. Sei vincitori diversi in altrettante gare è qualcosa che, sfogliando l’album dei ricordi, non si verificava da quindici anni. In questo contesto così equilibrato, va detto che il norvegese ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 dicembre 2020)II, il ritorno. No, non è il titolo di un film, ma l’effetto “double header” della quarta tappa delladel-2021 di. In tempi di Covid-19, le problematiche a esso connesse vanno ammortizzate ed ecco spiegato perché l’Ibu nel mese di settembre abbia pensato di non disputare la quarta uscita stagionale a Le Grand Bornand (Francia) e semprelocalità tirolese, dove già per l’appunto gli atleti si erano cimentati la settimana scorsa. Venendo ai temi d’attualità, alzi la mano chi si sarebbe aspettato un inizio di stagione così incerto sul versante maschile. Sei vincitori diversi in altrettante gare è qualcosa che, sfogliando l’album dei ricordi, non si verificava da quindici anni. In questo contesto così equilibrato, va detto che il norvegese ...

