Beppe Martinelli per il dopo Cassani alla guida dell’Italia? Tutti gli scenari per la Nazionale

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Davideè il Commissario Tecnico dellaItaliana di ciclismo dal gennaio 2014. L’ex professionistagli azzurri da sette stagioni e si sta preparando per un ricco 2021, che prevede non soltanto le Olimpiadi di Tokyo 2021 (grande sogno di Vincenzo Nibali) ma anche gli Europei in Trentino e i Mondiali in Belgio. L’apprezzatissimo tecnico romagnolo non è però ancora riuscito a vincere il tanto agognato Mondiale: ci è andato vicino nelle ultime stagioni (in particolar modo col secondo posto di Matteo Trentin nel 2019), ma purtroppo la maglia arcobaleno è sempre sfumata. Non sono però mancate altre gioie, come i tre successi consecutivi agli Europei raccolti con Matteo Trentin, Elia Viviani, Giacomo Nizzolo, ma anche il trionfo iridato a cronometro di Filippo Ganna tre mesi fa e tante soddisfazioni nel ciclismo su ...