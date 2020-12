Benevento città sempre meno ‘smart’, il M5S incalza Mastella: “I problemi si accumulano” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti“Il sindaco Mastella e i suoi ligi portavoce si barcamenano nelle recenti classifiche sulla qualità della vita per comunicare qualche raro appiglio capace di illuminare un’attività amministrativa che si avvia al capolinea a fari sempre più spenti”. E’ questo l’incipit di una nota stampa con cui le consigliere comunali del Movimento Cinque Stelle Anna Maria Mollica e Marianna Farese tornano all’attacco del sindaco Clemente Mastella, chiamato a “connettersi” con i problemi della città. Proseguono le due pentastellate: “Ecco che, a fronte della buona posizione da vantare in materia di trasparenza nell’Indice ICity Rank 2020 di trasformazione digitale, Benevento diventa città sempre meno “smart” e perde ben otto ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti“Il sindacoe i suoi ligi portavoce si barcamenano nelle recenti classifiche sulla qualità della vita per comunicare qualche raro appiglio capace di illuminare un’attività amministrativa che si avvia al capolinea a faripiù spenti”. E’ questo l’incipit di una nota stampa con cui le consigliere comunali del Movimento Cinque Stelle Anna Maria Mollica e Marianna Farese tornano all’attacco del sindaco Clemente, chiamato a “connettersi” con idella. Proseguono le due pentastellate: “Ecco che, a fronte della buona posizione da vantare in materia di trasparenza nell’Indice ICity Rank 2020 di trasformazione digitale,diventa“smart” e perde ben otto ...

