Benevento, apertura pomeridiana degli uffici comunali anticipata al 23 e 30 dicembre (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ricadendo i giorni 24 e 31 dicembre nella giornata di giovedì, in cui si svolge l’orario prolungato degli uffici comunali, il sindaco di Benevento Clemente Mastella con ordinanza n. 123762/2020 ha disposto che sia anticipato il rientro pomeridiano dei giorni 24 e 31 dicembre a mercoledì 23 e mercoledì 30 dicembre con il conseguente orario pomeridiano di apertura al pubblico degli uffici comunali nei suddetti giorni in modo da ridurre i disagi agli utenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ricadendo i giorni 24 e 31nella giornata di giovedì, in cui si svolge l’orario prolungato, il sindaco diClemente Mastella con ordinanza n. 123762/2020 ha disposto che sia anticipato il rientro pomeridiano dei giorni 24 e 31a mercoledì 23 e mercoledì 30con il conseguente orario pomeridiano dial pubbliconei suddetti giorni in modo da ridurre i disagi agli utenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

