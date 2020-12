Benevento | 25enne soccorso lungo il Corso Garibaldi | trasportato in ospedale

Leggi su anteprima24

– Un uomo, straniero, è stato rinvenuto riverso al suolo questa sera attorno alle 21.00 al. L'uomo è stato trovato a pochi passi dal Campanile di Santa Sofia in pieno centro. Immediatamente sul posto si è portata la Polizia Municipale che ha allertato il 118. I soccorritori hanno constato che l'uomo era ubriaco. La scena era resa quasi surreale per il fatto che l'uomo è crollato al suolo proprio accanto ad alcuni alberi addobbati con luci natalizie che fanno bella mostra di loro in questo periodo dell'anno. Il personale del 118 ha poil'uomo all'Fatebenefratelli.