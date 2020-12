Benedetta Rossi, marito, figli, età, vita privata e Instagram della nota food blogger e imprenditrice marchigiana (Di giovedì 17 dicembre 2020) In questo articolo vi sveleremo l’età, il marito, i figli, la vita privata e il profilo Instagram di Benedetta Rossi, esperta di cucina, food blogger e youtuber molto seguita. Chi è il marito di Benedetta Rossi e qual è la sua età? Il marito di Benedetta si chiama Marco. I due non hanno figli, ma avevano un cane di nome Nuvola, che compariva spesso nei loro video su YouTube dedicati al cibo. La scorsa estate purtroppo Nuvola è venuto a mancare a l’influencer ha passato un momento abbastanza duro, dopo questa perdita. Ha dichiarato che in quest’occasione ha visto piangere suo marito per la prima volta. Adesso la coppia ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 17 dicembre 2020) In questo articolo vi sveleremo l’età, il, i, lae il profilodi, esperta di cucina,e youtuber molto seguita. Chi è ildie qual è la sua età? Ildisi chiama Marco. I due non hanno, ma avevano un cane di nome Nuvola, che compariva spesso nei loro video su YouTube dedicati al cibo. La scorsa estate purtroppo Nuvola è venuto a mancare a l’influencer ha passato un momento abbastanza duro, dopo questa perdita. Ha dichiarato che in quest’occasione ha visto piangere suoper la prima volta. Adesso la coppia ...

