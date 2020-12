BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di venerdì 18 dicembre 2020

Leggi su tvsoap

di18: Pur comprendendo che Ridge (Thorsten Kaye) voglia fare di tutto per salvare Thomas (Matthew Atkinson), Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) è dalla parte di Brooke (Katherine Kelly Lang) circa l'avere tolleranza zero per tutti coloro che hanno avuto un ruolo nello scambio di culle. Katie (Heather Tom) ha sempre più paura di morire… Shauna (Denise Richards) ritiene che Flo (Katrina Bowden), nel salvare sua zia, potrebbe avere un'occasione di riscatto agli occhi di tutti, Wyatt (Darin Brooks) compreso.