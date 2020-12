Beautiful | anticipazioni 18 dicembre | Flo salva la vita a Katie

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 17 dicembre 2020)18: tutto è bene quel che finisce bene, dopo tanta angoscia! Flo verrà operata e donerà il rene a sua zia, che si salverà!sta per morire ed è disperatasta facendo la dialisi, ma quest’ultima non dà i risultati sperati. Anzi, la sorella di Brooke sta addirittura peggiorando e le rimane poco tempo da vivere. La Logan più famosa è presente, quando la Dottoressa Davis dà le cattive notizie a Bill.ovviamente si dispera, soprattutto perché vorrebbe veder diventare grande suo figlio Will. A nulla servono le parole di conforto di Brooke e Bill.18: Flo è compatibile ed entra in sala operatoria. La famiglia è grata al donatore ...