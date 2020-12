Bassetti non ha dubbi: "Vi spiego perché è una follia ?la chiusura totale per il Natale" (Di giovedì 17 dicembre 2020) Rosa Scognamiglio L'infettivologo Matteo Bassetti commenta la possibilità di istituire una 'zona rossa nazionale' a Natale: "Una scelta che non porta a nulla" L'Italia zona rossa a Natale" è una scelta incomprensibile e un compromesso che non porterà a nulla". Così all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e componente dell'Unità di crisi Covid-19 della Liguria, commenta l'ipotesi su cui sta lavorando l'esecutivo. "E' una scelta sbagliata che va contro i principi su cui ci siamo mossi fino ad oggi", aggiunge. Italia 'zona rossa' a Natale La decisione è attesa per oggi, al margine del confronto con le Regioni. Tuttavia, le indiscrezioni trapelate da Palazzo Chigi negli ultimi giorni lasciano presagire uno ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 17 dicembre 2020) Rosa Scognamiglio L'infettivologo Matteocommenta la possibilità di istituire una 'zona rossa nazionale' a: "Una scelta che non porta a nulla" L'Italia zona rossa a" è una scelta incomprensibile e un compromesso che non porterà a nulla". Così all'Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e componente dell'Unità di crisi Covid-19 della Liguria, commenta l'ipotesi su cui sta lavorando l'esecutivo. "E' una scelta sbagliata che va contro i principi su cui ci siamo mossi fino ad oggi", aggiunge. Italia 'zona rossa' aLa decisione è attesa per oggi, al margine del confronto con le Regioni. Tuttavia, le indiscrezioni trapelate da Palazzo Chigi negli ultimi giorni lasciano presagire uno ...

