Bassetti | Italia zona rossa a Natale è incomprensibile

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic. (Adnkronos Salute) - L'"è una sceltae un compromesso che non porterà a nulla". Così all'Adnkronos Salute il professor Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, commenta le misure che il governo starebbe per varare: restrizioni per giorni festivi e prefestivi nel periodo die Capodanno. "E' una scelta sbagliata che va contro i principi su cui ci siamo mossi fino ad oggi", aggiunge. "Da quello che sto vedendo in queste ore manca la coerenza a livello decisionale - avverte-. I provvedimenti con i vari colori nelle regioni (rosse, arancioni e gialle) avevano un razionale scientifico basato sui 21 indicatori. E nel Dpcm si ...