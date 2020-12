Basket, Eurolega 2020-2021: l’Olimpia Milano concede il bis ad Istanbul. Prima vittoria in casa dell’Efes (Di giovedì 17 dicembre 2020) l’Olimpia Milano chiude la settimana ad Istanbul con una doppia vittoria. Dopo il Fenerbache, la squadra di Ettore Messina supera l’Anadolu Efes per 72-69, ottenendo il primo successo della sua storia in casa della formazione turca. Una partita che ha visto Milano dominare all’intervallo, Prima di sparire dal campo nel terzo quarto, vincendo alla fine in volata. Olimpia ora con un record di 9-5 e che firma l’aggancio in classifica a Real Madrid, Valencia e Bayern, mentre l’Efes scende sempre di più (7-8). Grande partita di Kevin Punter, perfetto da tre punti (4/4), che chiude con 18 punti. In doppia cifra vanno anche Shavon Shields (11) e Malcolm Delaney (10). All’Efes non bastano, invece, i 20 punti di Vasilije Micic e paga una serata terribile di Shane Larkin, che ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 dicembre 2020)chiude la settimana adcon una doppia. Dopo il Fenerbache, la squadra di Ettore Messina supera l’Anadolu Efes per 72-69, ottenendo il primo successo della sua storia indella formazione turca. Una partita che ha vistodominare all’intervallo,di sparire dal campo nel terzo quarto, vincendo alla fine in volata. Olimpia ora con un record di 9-5 e che firma l’aggancio in classifica a Real Madrid, Valencia e Bayern, mentre l’Efes scende sempre di più (7-8). Grande partita di Kevin Punter, perfetto da tre punti (4/4), che chiude con 18 punti. In doppia cifra vanno anche Shavon Shields (11) e Malcolm Delaney (10). All’Efes non bastano, invece, i 20 punti di Vasilije Micic e paga una serata terribile di Shane Larkin, che ...

