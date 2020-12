Basket, Eurolega 2020/2020, Anadolu Efes-Olimpia Milano 69-72: cronaca e tabellino (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il tabellino e la cronaca di Anadolu Efes Istanbul-Ax Armani Exchange Olimpia Milano 69-72, gara valevole per la quindicesima giornata della regular season di Eurolega 2020/2021 di Basket. La squadra ospite si porta a casa il successo e i due punti grazie soprattutto a una prima metà di gara con pochissimi errori, in cui i lombardi sono riusciti a prendere un buon margine, anche se dopo l’intervallo i turchi hanno a più riprese messo in difficoltà l’Olimpia. Alla fine, però, il successo va a Milano che sale così in classifica. IL tabellino Anadolu Efes: Larkin 4, Beaubois 13, Singleton 4, Moerman 6, Micic 10, Anderson 2, Dunston 11, ... Leggi su sportface (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ile ladiIstanbul-Ax Armani Exchange69-72, gara valevole per la quindicesima giornata della regular season di/2021 di. La squadra ospite si porta a casa il successo e i due punti grazie soprattutto a una prima metà di gara con pochissimi errori, in cui i lombardi sono riusciti a prendere un buon margine, anche se dopo l’intervallo i turchi hanno a più riprese messo in difficoltà l’. Alla fine, però, il successo va ache sale così in classifica. IL: Larkin 4, Beaubois 13, Singleton 4, Moerman 6, Micic 10, Anderson 2, Dunston 11, ...

sportli26181512 : Eurolega, Efes-Olimpia Milano 69-72. Secondo successo di fila in Turchia e quinto posto: Nella seconda partita in 4… - repubblica : Basket, Eurolega: Milano sfata il tabù Efes, Olimpia ancora vittoriosa a Istanbul - Dario_Melli : Eurolega, Efes-Olimpia Milano 69-72. Secondo successo di fila in Turchia e quinto posto - d_fantini : Dal +17 al -6, fino +3 e vittoria: palpitazioni in tripla cifra in modalità ON per un'ora abbondante. Rodriguez e… - Gazzetta_it : #Milano, che doppietta in #Eurolega! Anche l’ #EfesIstanbul va k.o. -