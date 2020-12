Basket | EuroCup | tutti gli accoppiamenti delle italiane e la composizione aggiornata dei gironi di Top 16

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Ieri sera si sono disputati gli ultimi incontri della decima giornata di stagione regolare dell’2020-2021 dimaschile, ma sarà necessario attendere almeno fino al 30 dicembre per la conclusione definitiva della prima fase adella seconda competizione per importanza di area ECA. L’Italia, in attesa dello svolgimento degli ultimi recuperi (partite rinviate causa Covid), è già certa di essere presente nella seconda fase della manifestazione con due compagini. La Segafredo Virtus Bologna è ancora imbattuta in Europa quest’anno ed è sicura del primo posto finale nel gruppo C, mentre la Dolomiti Energia Trento concluderà il gruppo A in terza piazza. Eliminate purtroppo Umana Reyer Venezia e Germani Brescia (passavano le prime quattro di ogni raggruppamento). La squadra trentina, in Top 16, verrà inserita nel gruppo F e ...