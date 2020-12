Barbara D'Urso: "Medium certificata dall'Università di Pavia"/ L'Ateneo smentisce e.. (Di giovedì 17 dicembre 2020) L'Università di Pavia smentisce Barbara D'Urso che, a Pomeriggio 5, ha presentato una "Medium certificata dallo stesso Ateneo". Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 17 dicembre 2020) L'diD'che, a Pomeriggio 5, ha presentato una "o stesso".

grimmas11 : RT @PaolinoNapolit7: Giggino prende l'impegno di Vaccinarsi in diretta da Barbara D'Urso Entrambi sanno che tutto questo non sarà possibile… - BaroneGabrieles : @chiaiadiluna Bella cazzata silviè... pe 6 like poi ... potevi guardà Barbara D’urso era meglio - swamilee : @runner_me_ @banter_peter @StefanoPutinati @tinellissima @Lavvelenata @LucaNameiswolf @Edoenonsolo Ce ne faremo una… - Nisrin_AO : RT @ellemal1: prof di video: barbara d'urso non dire stronzate - d_essere : RT @PaolinoNapolit7: Giggino prende l'impegno di Vaccinarsi in diretta da Barbara D'Urso Entrambi sanno che tutto questo non sarà possibile… -