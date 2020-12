Barbara D'Urso candidata in Calabria? "Qui è scoppiato il delirio": zitti tutti, parla Carmelita (Di giovedì 17 dicembre 2020) Barbara d'Urso fa chiarezza. E con un video su Instagram, dove va fortissimo, mette insieme tutti i pezzi parlando di quello che si legge in Rete dopo una sua intervista al settimanale Oggi. Facciamo prima un passo indietro. Nell'intervista al settimanale, la regina degli ascolti Mediaset risponde alle parole dell'alfabeto. Lettera P: Pomeriggio 5, ovviamente, e “politica”. La conduttrice ha risposto: “Mi hanno chiesto mille volte di scendere in politica. Prima o poi lo farò”. Appunto, una frase chiarissima: la d'Urso non ha detto a Oggi di lasciare la tv per la politica. Ma molti siti, hanno scritto che avrebbe lasciato la televisione strizzando l'occhio alla politica. Allora Barbarella ha deciso di fare chiarezza raccontando come stanno le cose: “Qualche giorno fa ho fatto un'intervista per il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020)d'fa chiarezza. E con un video su Instagram, dove va fortissimo, mette insiemei pezzindo di quello che si legge in Rete dopo una sua intervista al settimanale Oggi. Facciamo prima un passo indietro. Nell'intervista al settimanale, la regina degli ascolti Mediaset risponde alle parole dell'alfabeto. Lettera P: Pomeriggio 5, ovviamente, e “politica”. La conduttrice ha risposto: “Mi hanno chiesto mille volte di scendere in politica. Prima o poi lo farò”. Appunto, una frase chiarissima: la d'non ha detto a Oggi di lasciare la tv per la politica. Ma molti siti, hanno scritto che avrebbe lasciato la televisione strizzando l'occhio alla politica. Allora Barbarella ha deciso di fare chiarezza raccontando come stanno le cose: “Qualche giorno fa ho fatto un'intervista per il ...

VCountry3 : RT @PaolinoNapolit7: Giggino prende l'impegno di Vaccinarsi in diretta da Barbara D'Urso Entrambi sanno che tutto questo non sarà possibile… - MariaRo51490621 : RT @PaolinoNapolit7: Giggino prende l'impegno di Vaccinarsi in diretta da Barbara D'Urso Entrambi sanno che tutto questo non sarà possibile… - PaolinoNapolit7 : Giggino prende l'impegno di Vaccinarsi in diretta da Barbara D'Urso Entrambi sanno che tutto questo non sarà possib… - HnnIbl1 : @SkyTG24 Ti consiglio da Barbara D'Urso in diretta e repliche a 'terremoto' da Maria De Filippi ed Enrico Mentana.… - FrancescoAbba11 : @mariannaaprile Pare che scarabocchiare i ghirigori su Oggi tra una foto di Barbara d'Urso e una della Regina Elisa… -