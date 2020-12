Banca Popolare Lajatico cartolarizza crediti in sofferenza con Buonconsiglio 3 (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – Banca Popolare di Lajatico ha ceduto alla società veicolo Buonconsiglio 3 un portafoglio di crediti classificati in sofferenza per complessivi 4,9 milioni di euro, composto per il 49,6% da crediti garantiti da ipoteche di primo grado e per il 50,4% da crediti garantiti da ipoteche di grado superiore al primo ed unsecured. La cessione rientra all’interno dell’operazione di cartolarizzazione di crediti in sofferenza per complessivi 680 milioni di euro a cui hanno partecipato altri trentasette istituti di credito. L’emissione delle notes da parte della società veicolo Buonconsiglio 3 è avvenuta in data 14 dicembre 2020. In relazione alla tranche senior di tale emissione, ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) –diha ceduto alla società veicolo3 un portafoglio diclassificati inper complessivi 4,9 milioni di euro, composto per il 49,6% dagarantiti da ipoteche di primo grado e per il 50,4% dagarantiti da ipoteche di grado superiore al primo ed unsecured. La cessione rientra all’interno dell’operazione dizione diinper complessivi 680 milioni di euro a cui hanno partecipato altri trentasette istituti di credito. L’emissione delle notes da parte della società veicolo3 è avvenuta in data 14 dicembre 2020. In relazione alla tranche senior di tale emissione, ...

