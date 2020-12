Bambina di 8 anni scomparsa, partite le ricerche senza sosta (Di giovedì 17 dicembre 2020) Bimba di 8 anni rapita dai vicini di casa a Bristol: aperta la caccia all’uomo senza soste: erano usciti insieme La polizia non ha trovato una Bambina di otto anni. E’ scomparsa a Bristol, suscitando il timore che possa essere stata rapita. La Bambina è stata portata fuori da un amico di famiglia mercoledì pomeriggio. L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 17 dicembre 2020) Bimba di 8rapita dai vicini di casa a Bristol: aperta la caccia all’uomososte: erano usciti insieme La polizia non ha trovato unadi otto. E’a Bristol, suscitando il timore che possa essere stata rapita. Laè stata portata fuori da un amico di famiglia mercoledì pomeriggio. L'articolo proviene da YesLife.it.

