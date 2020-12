Bambina di 3 mesi ricoverata per Covid: "Contagiata durante la festa di battesimo" (Di giovedì 17 dicembre 2020) Una bimba di 3 mesi di Pattada, nel Nord Sardegna, è stata ricoverata nella giornata di martedì 15 dicembre nel reparto Malattie infettive dell’Aou di Sassari, dopo avere contratto il coronavirus alla festa del suo battesimo, dove erano presenti una trentina di invitati. Positiva al virus anche la mamma della piccola, ricoverata in clinica insieme alla Bambina. Sono entrambe asintomatiche e stanno bene, ma per precauzione i medici hanno preferito tenerle sotto osservazione. Secondo la ricostruzione delle autorità sanitarie il contagio sarebbe avvenuto il fine settimana scorso durante la festa per il battesimo della Bambina. Intanto a Pattada i casi di positività al virus crescono e la neonata di 3 ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 17 dicembre 2020) Una bimba di 3di Pattada, nel Nord Sardegna, è statanella giornata di martedì 15 dicembre nel reparto Malattie infettive dell’Aou di Sassari, dopo avere contratto il coronavirus alladel suo, dove erano presenti una trentina di invitati. Positiva al virus anche la mamma della piccola,in clinica insieme alla. Sono entrambe asintomatiche e stanno bene, ma per precauzione i medici hanno preferito tenerle sotto osservazione. Secondo la ricostruzione delle autorità sanitarie il contagio sarebbe avvenuto il fine settimana scorsolaper ildella. Intanto a Pattada i casi di positività al virus crescono e la neonata di 3 ...

HuffPostItalia : Bambina di 3 mesi ricoverata per Covid: 'Contagiata durante la festa di battesimo' - AlboresiClaudia : RT @apicella57: Io il bullismo l'ho provato sulla mia pelle di bambina obesa. Se a casa piangevo arrivavano gli schiaffi di mia madre. Ho r… - Rosykira : Da' un'occhiata a 'Flyish - Confezione da 6 mutandine per allenarsi al vasino, per bambini da 12 mesi a 4 anni Da b… - apicella57 : Io il bullismo l'ho provato sulla mia pelle di bambina obesa. Se a casa piangevo arrivavano gli schiaffi di mia mad… - paudasempre : apparte la bellezza di Laura e l’amore di quella bambina... quella bimba in futuro potrà dire che il primo concerto… -