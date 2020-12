Bagarre in Aula al Senato per la fiducia, seduta sospesa (Di giovedì 17 dicembre 2020) AGI - Bagarre nell'Aula del Senato dopo che il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico d'Incà ha posto la questione di fiducia sul dl Sicurezza. Quando il vice presidente di turno, Ignazio La Russa, stava per dichiarare aperta la discussione generale, il ministro ha preso la parola. A quel punto nell'emiciclo è scoppiata la protesta delle opposizioni: diversi Senatori si sono riversati verso i banchi del governo. La Russa ha sospeso la seduta e ha chiesto l'intervento dei Questori per riportare l'ordine in Aula, . L'occupazione dei Senatore leghisti I Senatori della Lega hanno successivamente occupato i banchi del governo, nell'Aula del Senato, per protesta contro il voto di ... Leggi su agi (Di giovedì 17 dicembre 2020) AGI -nell'deldopo che il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico d'Incà ha posto la questione disul dl Sicurezza. Quando il vice presidente di turno, Ignazio La Russa, stava per dichiarare aperta la discussione generale, il ministro ha preso la parola. A quel punto nell'emiciclo è scoppiata la protesta delle opposizioni: diversiri si sono riversati verso i banchi del governo. La Russa ha sospeso lae ha chiesto l'intervento dei Questori per riportare l'ordine in, . L'occupazione deire leghisti Iri della Lega hanno successivamente occupato i banchi del governo, nell'del, per protesta contro il voto di ...

Agenzia_Ansa : Il governo ha posto il voto di fiducia sul decreto sicurezza all'esame del Senato ma è scoppiata la bagarre, molti… - Pino__Merola : Bagarre in Aula al Senato per la fiducia, seduta sospesa - CastigamattU : RT @ImolaOggi: In piena crisi economica e sanitaria, M5s e Pd pensano ai 'migranti' D'Incà chiede voto di fiducia su Decreti sicurezza: bag… - fisco24_info : Bagarre in Aula al Senato per la fiducia, seduta sospesa: AGI - Bagarre nell'Aula del Senato dopo che il ministro p… - patripatty5 : RT @ImolaOggi: ??In piena crisi economica e sanitaria, M5s e Pd pensano ai 'migranti' D'Incà chiede voto di fiducia su Decreti sicurezza: ba… -