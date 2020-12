Bagarre al Senato. La Lega occupa i banchi del governo – Video (Di giovedì 17 dicembre 2020) Dl sicurezza, Lega occupa i banchi del governo al Senato per protestare contro la fiducia: la denuncia di Ruotolo Ore di concitazione, per non dire caos, al Senato della Repubblica Durante il voto in queste ore sul dl sicurezza, i Senatori della Lega Nord hanno impedito al governo di porre la fiducia sul decreto. Per L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 17 dicembre 2020) Dl sicurezza,delalper protestare contro la fiducia: la denuncia di Ruotolo Ore di concitazione, per non dire caos, aldella Repubblica Durante il voto in queste ore sul dl sicurezza, iri dellaNord hanno impedito aldi porre la fiducia sul decreto. Per L'articolo proviene da YesLife.it.

