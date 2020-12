Bacio nella notte tra la Mello e Nardi: Rosalinda Cannavò è furiosa (Di giovedì 17 dicembre 2020) nella notte al Grande Fratello Vip sarebbe scattato un Bacio tra Dayane Mello e Filippo Nardi, finito nell'occhio del ciclone per le battute sessiste. Gf Vip, tra Filippo e Dayane scatta il Bacio: la furia di Adua su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 17 dicembre 2020)al Grande Fratello Vip sarebbe scattato untra Dayanee Filippo, finito nell'occhio del ciclone per le battute sessiste. Gf Vip, tra Filippo e Dayane scatta il: la furia di Adua su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Bacio nella Gf Vip, scatta il bacio nella notte: il triangolo si compone, come reagirà? YouMovies “Entra e mi ha baciato, ha baciato tutti”. Nelle intercettazioni dell’uomo dei clan il racconto sull’incontro col renziano Sammartino

Baci, abbracci, strette di mano e una chiacchierata in disparte prima di andare via. Un faccia a faccia tra l’esponente di Italia Viva Luca Sammartino, già deputato e poi rieletto all’Ars con il recor ...

Zonin: la popolare di Vicenza, la richiesta di condanna e la sfida al re della grappa

La Procura ha chiesto 10 anni di condanna per l’ex presidente, 51 in totale ai sei imputati del crac. Quell’assemblea di 24 anni fa. E la rivalsa postuma di Giuseppe Nardini ...

