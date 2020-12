Azzolina | riaprire le scuole a gennaio De Luca | “Ho i miei dubbi | lavoriamo su trasporti”

(Di giovedì 17 dicembre 2020) "Sarà un Natale diverso ma dobbiamo essere ancora di più responsabili: abbiamo un dovere come paese,lesuperiori. L'articolo .

Agenzia_Ansa : #Scuola, #Azzolina: 'Un dovere riaprire la superiori, serve responsabilità' #ANSA @AzzolinaLucia - matteosalvinimi : #Salvini: Avvisiamo Conte e Azzolina. Non si sognino di riaprire le scuole per 8 milioni di studenti ed un milione… - repubblica : Restrizioni anti-Covid a Natale, Azzolina: 'Più responsabili sotto le feste, un dovere riaprire le scuole superiori… - CorriereQ : Scuola, Azzolina: ‘Un dovere riaprire le superiori, serve responsabilità’ - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: #Scuola, #Azzolina: 'Un dovere riaprire la superiori, serve responsabilità' #ANSA @AzzolinaLucia -

Ultime Notizie dalla rete : Azzolina riaprire

In Italia ipotesi di una zona rossa di 8 giorni per le Feste, mentre il ministro Azzolina lancia un appello: "Dobbiamo essere ancora più responsabili per riaprire le scuole". Metti mi piace su ...riaprire le scuole superiori. Più saremo responsabili e cauti durante le vacanze, più quell’obiettivo sarà realizzabile. Lo ha detto la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina partecipando al Natale ...