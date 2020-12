Azzolina | “Abbiamo un dovere come Paese | quello di riaprire anche le scuole superiori il 7 gennaio”

(Di giovedì 17 dicembre 2020) “Questo sarà un Natale diverso, è ovvio, però dobbiamo essere ancora di più responsabili perchéundileil 7. E più saremo responsabili e cauti durante le vacanze, più quell’obiettivo potrà essere realizzabile. Invito tutti quanti ad abbracciare il mondo della scuola e ad essere responsabili al massimo nel periodo natalizio per proteggere la nostra amata scuola”. E’ quanto ha detto la ministra dell’Istruzione, Lucia, durante l’iniziativa il Natale Digitale. “La parola digitale – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo – potremmo definirla un po’ la parola dell’anno. Oggi tutti sanno cosa è la Didattica digitale ...

scuolainforma : Riapertura scuole, Azzolina: ‘Sarà un Natale diverso, abbiamo un dovere’ - NuovoSud : La ministra Azzolina: abbiamo un dovere con il Paese, riaprire le scuole - Dome689 : RT @TgLa7: #scuola , Azzolina: sarà un Natale diverso ma dobbiamo essere ancora di più responsabili. Abbiamo un dovere di riaprire le scuol… - RedazioneTvcity : Azzolina: 'Abbiamo un dovere come paese, riaprire le scuole superiori' - - Agenpress : Scuola. Azzolina, 'abbiamo un dovere come paese, riaprire le scuole superiori' -

Ultime Notizie dalla rete : Azzolina Abbiamo

Il Liceo Pascasino di Marsala inaugura Arcipelago. I complimenti della Ministra Azzolina “Un’opera che non solo serve a fronteggiare la necessità di nuovi spazi per l’emergenza Covid, ma ch ..."Sarà un Natale diverso ma dobbiamo essere ancora di più responsabili: abbiamo un dovere come paese, riaprire le scuole superiori".