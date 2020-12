Avincola, "Goal!"/ Chi è?, Barbarossa: "Mi ricorda Ivan Graziani e Alan Sorrenti" (Di giovedì 17 dicembre 2020) Chi è Avincola con "Goal!": la sua canzone sbarca alla finale di Sanremo Giovani. Ad AmaSanremo ha convinto tutti i giudici tranne Piero Pelù. Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 17 dicembre 2020) Chi ècon "": la sua canzone sbarca alla finale di Sanremo Giovani. Ad AmaSanremo ha convinto tutti i giudici tranne Piero Pelù.

Guardi in faccia Avincola, vedi i suoi baffi scuri, il suo look anni Settanta, e ti aspetteresti di sentir uscire dalla sua ugola una voce profonda. Quella che invece gli ha consentito di meritarsi la ...

Sanremo Giovani: in 10 a giocarsi la finale a un passo dall’Ariston. Le schede delle nuove proposte

Scende in campo per giocarsi la sua seconda finale a Sanremo Giovani Avincola che cerca di andare a segno con “Goal!” (Leave Music), il brano di cui ha scritto testo e musica. Tentativo numero 2 per ...

Guardi in faccia Avincola, vedi i suoi baffi scuri, il suo look anni Settanta, e ti aspetteresti di sentir uscire dalla sua ugola una voce profonda. Quella che invece gli ha consentito di meritarsi la ...

Scende in campo per giocarsi la sua seconda finale a Sanremo Giovani Avincola che cerca di andare a segno con "Goal!" (Leave Music), il brano di cui ha scritto testo e musica. Tentativo numero 2 per ...