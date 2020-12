Aversa | bimba muore in ospedale | la disperazione dei genitori “Non sappiamo il motivo”

mattinodinapoli : Bimba muore dopo il parto ad Aversa, la madre denuncia: «Voglio la verità» -

Il Mattino

Marito e moglie muoiono per Covid a distanza di pochi giorni. Per domani, a Sant’Angelo d’Alife è stato proclamato il lutto cittadino. Sfortunatamente infatti, nella giornata di martedì è venuta a man ...AVERSA (gb) – Aveva dato alla luce una bambina presso l’ospedale Moscati, lo scorso 11 dicembre, Blessing Frank, nigeriana da anni residente ad Aversa, ma la piccola è drammaticamente deceduta per cau ...