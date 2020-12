Auto giù a novembre: CSP e UNRAE sperano su incentivi (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il mercato dell’Auto europeo ha chiuso il mese di novembre con una perdita di 164.136 vetture (-13,5%) rispetto all’anno precedente per un totale di 1.211.545 unità. E’ quanto emerge da dai dati pubblicati stamattina dall‘ACEA, che segnalano negli undici mesi un crollo delle vendite di oltre il 26% (3,8 milioni in meno) a quota 10.746.293 unità. “Il settore dell’Auto si sta avvitando in una situazione di crisi drammatica, che rischia di trascinare con sé migliaia di posti di lavoro (ne sono a rischio ben 30.000) e mancati incassi per l’erario da un settore cardine che contribuisce con circa 80 miliardi di euro l’anno”, commenta Andrea Cardinali, Direttore Generale dell’UNRAE, l’Associazione delle Case Automobilistiche estere, che segue con “grandissima attenzione” l’iter di approvazione ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il mercato dell’europeo ha chiuso il mese dicon una perdita di 164.136 vetture (-13,5%) rispetto all’anno precedente per un totale di 1.211.545 unità. E’ quanto emerge da dai dati pubblicati stamattina dall‘ACEA, che segnalano negli undici mesi un crollo delle vendite di oltre il 26% (3,8 milioni in meno) a quota 10.746.293 unità. “Il settore dell’si sta avvitando in una situazione di crisi drammatica, che rischia di trascinare con sé migliaia di posti di lavoro (ne sono a rischio ben 30.000) e mancati incassi per l’erario da un settore cardine che contribuisce con circa 80 miliardi di euro l’anno”, commenta Andrea Cardinali, Direttore Generale dell’, l’Associazione delle Casemobilistiche estere, che segue con “grandissima attenzione” l’iter di approvazione ...

