Australia | mercato lavoro | è boom di nuovi posti

(Teleborsa) – Ottimi numeri giungono dal mercato del lavoro in Australia che vede scendere la disoccupazione e registrare un boom di nuove assunzioni. Il tasso di disoccupazione è sceso a novembre al 6,8% dal 7% di ottobre e stimato dal consensus. Forte crescita di posti: ben 90.000 dopo i 180.400 creati a ottobre. La crescita dell'occupazione è decisamente migliore delle attese degli analisti avevano previsto un aumento di 40.000 nuovi posti di lavoro. A inizio dicembre l'Istituto di statistica Australiano ha annunciato un PIL in espansione del 3,3%, nel terzo trimestre rispetto ai tre mesi precedenti, scrollandosi di dosso la recessione guidata dalla pandemia che ha colpito il Paese nella prima metà dell'anno.

