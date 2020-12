Aule sicure con norme anti-Covid: la ricerca Sip-Ido-Bambino Gesù (Di giovedì 17 dicembre 2020) ROMA – La scuola è un luogo sicuro. E’ questo il messaggio emerso durante la conferenza stampa, tenuta presso l’aula magna dell’IC ‘Regina Elena’ di Roma, in cui sono stati presentati i risultati del progetto ‘A tutela dello studente, per una scuola sicura’ promosso dalla Società italiana di pediatria, l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, l’Istituto di Ortofonologia e la Fondazione Mite. Un progetto pilota per avere dati certi sulla reale pericolosità di diffusione all’interno degli istituti scolastici del Covid-19 attraverso la somministrazione di test diagnostici salivari e test da campione ematico a tutti gli studenti, i professori e il personale Ata. Leggi su dire (Di giovedì 17 dicembre 2020) ROMA – La scuola è un luogo sicuro. E’ questo il messaggio emerso durante la conferenza stampa, tenuta presso l’aula magna dell’IC ‘Regina Elena’ di Roma, in cui sono stati presentati i risultati del progetto ‘A tutela dello studente, per una scuola sicura’ promosso dalla Società italiana di pediatria, l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, l’Istituto di Ortofonologia e la Fondazione Mite. Un progetto pilota per avere dati certi sulla reale pericolosità di diffusione all’interno degli istituti scolastici del Covid-19 attraverso la somministrazione di test diagnostici salivari e test da campione ematico a tutti gli studenti, i professori e il personale Ata.

La dirigente scolastica dell'Istituto Manzoni spiega che i fatti non sono andati come alcuni genitori hanno scritto in una pec ...

Anzio, consegnati alle scuole gli arredi acquistati dal Comune con i fondi europei del PON.

Gli arredi acquistati dal Comune, con il finanziamento del PON- FERSR 2014/2020, hanno contribuito a rendere le aule più sicure ed accoglienti, garantendo il necessario distanziamento degli alunni, in ...

La dirigente scolastica dell'Istituto Manzoni spiega che i fatti non sono andati come alcuni genitori hanno scritto in una pec ...