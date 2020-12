Auguri speciali per Papa Francesco Per i suoi 84 anni un video di Telepace (Di giovedì 17 dicembre 2020) Pubblicato un video su web e social. Telepace augura buon compleanno a Papa Francesco con i protagonisti del mondo dello spettacolo e dello sport. Un’iniziativa che testimonia affetto e vicinanza al Pontefice. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 17 dicembre 2020) Pubblicato unsu web e social.augura buon compleanno acon i protagonisti del mondo dello spettacolo e dello sport. Un’iniziativa che testimonia affetto e vicinanza al Pontefice.

Ultime Notizie dalla rete : Auguri speciali Auguri speciali per Papa Francesco Per i suoi 84 anni un video di Telepace L'Eco di Bergamo Buon 24° compleanno Elisa!

Cuneo, i lavoratori dello spettacolo a teatro per un Natale con "Stasera non viene nessuno"

Venerdì 25 dicembre alle ore 21 appuntamento natalizio con “Stasera non viene nessuno”, il format streaming lanciato la scorsa estate per raccontare le difficoltà dei lavoratori dello spettacolo duran ...

