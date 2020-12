Audi rimane nel DTM col team ABT Sportsline

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 17 dicembre 2020)ABTè il primoufficiale DTM are nella categoria anche col nuovo cambio regolamentare. Dopo la partecipazione delGruppeM che metterà in campo due Mercedes AMG GT3 ed il2 Seas Motorsport che opta per due McLaren 720S GT3, ora è il turno dello storico marchio tedesco che continua la sua tradizione nell’impegnarsi, da oltre, vent’anni, nel DTM.ABTpiazzerà dueR8 GT3 nel DTM Alcuni tra igià esistenti nel DTM, avevano dimostrato un certo interesse per il nuovo cambio regolamentare, uno di questi è stato ABT. Infatti, da poco arrivata la comunicazione che vede la partecipazione di questo storicoanche ...