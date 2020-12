Atalanta, ironia e mea culpa De Roon: “Su Cuadrado meritavo il rosso”. Poi usa foto con Cristiano Ronaldo per… (Di giovedì 17 dicembre 2020) Una bella Atalanta e un ottimo Gollini fermano la Juventus allo Stadium. 1-1 l'esito della sfida tra bianconeri e bergamaschi che si fanno notare oltre che per la vicenda Papu Gomez, in campo a Torino nel secondo tempo, anche per alcuni episodi fuori dal terreno di gioco. Protagonista nei novanta minuti di gara e sui social "il solito" Marten De Roon.De Roon: scuse a Cuadrado e ironia con CR7caption id="attachment 1066709" align="alignnone" width="870" De Roon (getty images)/captionIl centrocampista olandese della Dea, sempre al centro del gioco atalantino, ha rischiato più volte di ricevere il cartellino rosso. In modo particolare, con un'ammonizione già sulle spalle, De Roon è intervenuto in malo modo du Cuadrado ma, per sua fortuna, ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 17 dicembre 2020) Una bellae un ottimo Gollini fermano la Juventus allo Stadium. 1-1 l'esito della sfida tra bianconeri e bergamaschi che si fanno notare oltre che per la vicenda Papu Gomez, in campo a Torino nel secondo tempo, anche per alcuni episodi fuori dal terreno di gioco. Protagonista nei novanta minuti di gara e sui social "il solito" Marten De.De: scuse acon CR7caption id="attachment 1066709" align="alignnone" width="870" De(getty images)/captionIl centrocampista olandese della Dea, sempre al centro del gioco atalantino, ha rischiato più volte di ricevere il cartellino. In modo particolare, con un'ammonizione già sulle spalle, Deè intervenuto in malo modo duma, per sua fortuna, ...

Il centrocampista olandese della Dea, sempre al centro del gioco atalantino, ha rischiato più volte di ricevere il cartellino rosso. In modo particolare, con un’ammonizione già sulle spalle, De Roon è ...

