Atac | 150 nuovi bus l’anno oltre agli 800 già presi

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma – “I quasi 800autobus che avremo messo su strada entro maggio, in poco piu’ di un biennio, rappresentano un numero che la dice lunga su come e’ cambiata la flotta di superficie diche, ricordo, e’ di 1.500 mezzi al giorno.” “Questo vuol dire che la meta’ di questi sonoe finalmente efficienti. Ma ne servono almeno 150per non invecchiare di nuovo la flotta, anche ibridi o comunque sostenibili.” “Posso dire, quindi, che 150autobus e’ il numero che mi sono messo in testa per i piani industriali dei prossimi anni”. Cosi’ ildente di, Giovanni Mottura, in occasione della presentazione di 15autobus sulle linee 904 e 905. “In questo quadrante- ha ricordato Mottura sono gia’ 58 ibus ...