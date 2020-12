Aston Villa-Burnley (giovedì, ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di giovedì 17 dicembre 2020) Due belle vittorie per entrambe le contendenti nel weekend, ottenute in trasferta contro avversari importanti. Se per la squadra di Dean Smith non è una novità assoluta, visto il buon campionato che sta disputando, lo è di più per quella di Sean Dyche che vincendo all’Emirates ha confermato i progressi messi in mostra da qualche InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 17 dicembre 2020) Due belle vittorie per entrambe le contendenti nel weekend, ottenute in trasferta contro avversari importanti. Se per la squadra di Dean Smith non è una novità assoluta, visto il buon campionato che sta disputando, lo è di più per quella di Sean Dyche che vincendo all’Emirates ha confermato i progressi messi in mostra da qualche InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Aston Villa-Burnley (giovedì, ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici - KaleThfc : @LFC @CPFC @AXA BANTER CLUB 7-2 TO ASTON VILLA HAHAHAHAHHAHAHA MUTING CONVO - marchelsinaga1 : @AVFCOfficial ft : 3-2 to aston villa. ht : 1-1 - marcofm1975 : RT @RealMarco94: Il Liverpool in silenzio si è preso il Primo posto della Premier battendo anche il Tottenham nello scontro di ieri. Lavor… - nialldrugsz : @APalpites pensando no united e aston villa -