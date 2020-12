Assunzioni e Coronavirus | quante persone sono riuscite a trovare lavoro nel 2020?

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 17 dicembre 2020) La pandemia ha creato in Italia una situazione economica e sociale molto simile al periodo dell’uscita e della ricostruzione dalla Seconda Guerra Mondiale. Con la perdita e la ritirata dei tedeschi, con la fine dei bombardamenti ledovevano e volevano ricostruire l’Italia e le economie ma non potevano subito. La disoccupazione era conseguenza delle città sotto le macerie, degli equilibri politici e sociali da ricostruire, dai segni terribili che la guerra aveva lasciato ancora da ripulire, metabolizzare e cancellare ma senza dimenticare. Gli italiani dell’inizio secondo decennio duemila, siritrovati per più di tre mesi chiusi dentro casa a “combattere” contro una malattia ancora da conoscere, una socialità da reinventare (cantando e aiutandosi dai balconi), drammi da assorbire e metabolizzare come l’allontanamento a lungo periodo, ...