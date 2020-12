Assoluzione per Lina Lucci, ex leader campana della Cisl. Era accusata di appropriazione indebita (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il Tribunale di Napoli (giudice Alessandra Lotti, VII sezione) ha assolto – perché il fatto non sussiste – l’ex segretario generale della Cisl Campania Lina Lucci dalle accuse di appropriazione indebita, di circa 77 mila euro e di simulazione di reato relativamente alla denuncia di smarrimento di alcune scritture contabili. Le contestazioni, secondo il sindacato, riguardavano quote di affitto, lavori di ristrutturazione e corsi di formazione, per una somma che complessivamente si aggirata sui 77mila euro. Insieme con la Lucci è stato assolto anche il segretario amministrativo Carmen Costagliola, anche lei con la formula “perché il fatto non sussiste”. L’altro indagato, Salvatore Denza, responsabile all’epoca della contabilità dell’Usr ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il Tribunale di Napoli (giudice Alessandra Lotti, VII sezione) ha assolto – perché il fatto non sussiste – l’ex segretario generaleCampaniadalle accuse di, di circa 77 mila euro e di simulazione di reato relativamente alla denuncia di smarrimento di alcune scritture contabili. Le contestazioni, secondo il sindacato, riguardavano quote di affitto, lavori di ristrutturazione e corsi di formazione, per una somma che complessivamente si aggirata sui 77mila euro. Insieme con laè stato assolto anche il segretario amministrativo Carmen Costagliola, anche lei con la formula “perché il fatto non sussiste”. L’altro indagato, Salvatore Denza, responsabile all’epocacontabilità dell’Usr ...

MonicaCirinna : Solitamente non commento le sentenze, ma di fronte a un'assoluzione per 'delirio di gelosia' credo non si possa tac… - ilfoglio_it : L’assoluzione dell’ex ministro Nunzia De Girolamo è una gran lezione per i manettari modello Fatto - MarcoP58679600 : @CarloCalenda @tiride2 @alebarbano @Azione_it La superficialità con cui ci si accinge a discutere dell'assoluzione… - N_DeGirolamo : RT @ilriformista: - Ehi! Dove vai con il microscopio? - Cerco sui giornali la notizia dell'assoluzione di Nunzia De Girolamo... @N_DeGirola… - GesAU_it : ¦:-•• Gesù rivela l’Indulgenza Plenaria per l’assoluzione totale -

Ultime Notizie dalla rete : Assoluzione per Bancarotta fraudolenta Proserpina spa: richiesta di assoluzione per gli imputati LaC news24 Assoluzione per Lina Lucci, ex leader campana della Cisl. Era accusata di appropriazione indebita

Resta stabile la curva dei contagi in Campania. Secondo quanto rende noto l'Unità di crisi della Regione, nelle ultime 24 ore sono 927 i ...

Dopo l’assoluzione restituita anche l’impresa: “Tutto regolare”

Dopo l'assoluzione arriva anche la restituzione dell'impresa Si.Co.Se per l'ingegnere di Partinico Alfredo Cannone ...

Resta stabile la curva dei contagi in Campania. Secondo quanto rende noto l'Unità di crisi della Regione, nelle ultime 24 ore sono 927 i ...Dopo l'assoluzione arriva anche la restituzione dell'impresa Si.Co.Se per l'ingegnere di Partinico Alfredo Cannone ...