“Assicurare la sostenibilità del debito” | Gentiloni prepara i nuovi tagli in nome della gabbia europea

Leggi su ilparagone

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Il lupo perde il pelo ma non il vizio. La vera natura non si perde, si possono smussare leggermente gli angoli, ma la forma rimane quella. L’Europa non perde tempo e ci tiene a sottolineare che quando la burrasca finirà, il fantastico mondo di eurolandia scomparirà con esso, peccato che le voragini rimarranno e l’Italia, imbrigliata tra le catene, dovrà fare i conti con esse. “Gli Stati membri devono continuare a sostenere l’economia e la ripresa”, ma “quando la situazione epidemiologica ed economica lo consentirà dovrebbero abbandonare le misure d’emergenza, affrontando le conseguenze sociali”, e “perseguire politiche fiscali prudenti nel medio termine, assicurando ladele gli investimenti allo stesso tempo”, si legge su Ansa. Queste le parole ...