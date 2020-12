Assembramenti e alta tensione in Senato: saltano tutte le norme anti-Covid. I leghisti accerchiano il ministro e scoppia la bagarre – Il video (Di giovedì 17 dicembre 2020) Altro che rispetto delle norme anti-Covid, altro che buon esempio. Oggi, quando il governo ha deciso di porre il voto di fiducia sul decreto Sicurezza – che potrebbe mandare in pensione le norme di Matteo Salvini sull’immigrazione – in Aula è scoppiata la bagarre. È successo di tutto. Molti Senatori, soprattutto della Lega, si sono alzati e si sono avvicinati agli scranni del governo, creando un vero e proprio assembramento. A far infuriare i leghisti è stato il comportamento del ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà che ha preso la parola, annunciando la richiesta del voto di fiducia. Ignazio La Russa, che in quel momento presiedeva l’aula e che poi ha deciso di sospendere l’assemblea l’ha infatti interrotto, forse ... Leggi su open.online (Di giovedì 17 dicembre 2020) Altro che rispetto delle, altro che buon esempio. Oggi, quando il governo ha deciso di porre il voto di fiducia sul decreto Sicurezza – che potrebbe mandare in pensione ledi Matteo Salvini sull’immigrazione – in Aula èta la. È successo di tutto. Moltiri, soprattutto della Lega, si sono alzati e si sono avvicinati agli scranni del governo, creando un vero e proprio assembramento. A far infuriare iè stato il comportamento delper i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà che ha preso la parola, annunciando la richiesta del voto di fiducia. Ignazio La Russa, che in quel momento presiedeva l’aula e che poi ha deciso di sospendere l’assemblea l’ha infatti interrotto, forse ...

Ultime Notizie dalla rete : Assembramenti alta Rischio assembramenti nel weekend per lo shopping natalizio: come è possibile impedirlo Fanpage.it Assembramenti, sensi unici pedonali da sabato

Prevenzione assembramenti prima di Natale, vertice in Prefettura a Firenze: ‘Maggiori controlli e sensi unici pedonali’

Si è riunito oggi, giovedì 17 dicembre, in Prefettura a Firenze il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per la prevenzione dei fenomeni di assembramento in vista dell’ultimo fine ...

Inoltre, il Comitato ha convenuto sull’opportunità di chiudere al transito veicolare via Gioberti, strada ad alta densità di esercizi commerciali ... un valido supporto per il controllo degli ...Si è riunito oggi, giovedì 17 dicembre, in Prefettura a Firenze il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per la prevenzione dei fenomeni di assembramento in vista dell’ultimo fine ...