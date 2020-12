Assange avvisò Hillary Clinton del rilascio dei cablogrammi Decadono le tesi dell’accusa

Leggi su databaseitalia

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Con l’invito a chiedere al presidente Trump di perdonare il fondatore di WikiLeaks Julian, un nuovo nastro rivela che nonostante sia stato diffamato come agente straniero,ha cercato di limitare ildi informazioni dannose agli Stati Uniti. Alcuni giorni dopo che un ex dipendente di WikiLeaks aveva distribuito la password a una tranche diriservati del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti nel 2011, Julianha cercato di mettersi in contatto con, allora segretario di stato. La telefonata è stata originariamente catturata nel documentario della Showtime “Risk”, ma un nastro appena pubblicato rivela entrambi i lati della fatidica conversazione. Nel nastro, pubblicato mercoledì dall’outlet conservatore ...