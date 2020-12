Asporto e delivery, Laus: “Iva al 10 per cento come per consumazione al tavolo” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Meno Iva per il cibo da Asporto e il delivery. E’ la proposta del senatore del Pd Mauro Laus che chiede la riduzione dal 22 al 10 per cento della tassa, a fronte di un ampio utilizzo del servizio in questi periodi di lockdown. “L’Iva sul cibo da Asporto non può essere al 22%, mentre se si consuma al ristorante o al bar è al 10%” dichiara Laus. “E’ necessario che il governo intervenga tempestivamente per ridurre l’aliquota per un settore che ora è strategico sia per i cittadini che per le stesse piccole e medie imprese di ristorazione, che stanno cercando di continuare a lavorare anche con le restrizioni necessarie al contenimento della pandemia”. “Bisogna applicare logica e buonsenso, per evitare di penalizzare le aziende e i cittadini consumatori finali, sui quali rischia di ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 17 dicembre 2020) Meno Iva per il cibo dae il. E’ la proposta del senatore del Pd Mauroche chiede la riduzione dal 22 al 10 perdella tassa, a fronte di un ampio utilizzo del servizio in questi periodi di lockdown. “L’Iva sul cibo danon può essere al 22%, mentre se si consuma al ristorante o al bar è al 10%” dichiara. “E’ necessario che il governo intervenga tempestivamente per ridurre l’aliquota per un settore che ora è strategico sia per i cittadini che per le stesse piccole e medie imprese di ristorazione, che stanno cercando di continuare a lavorare anche con le restrizioni necessarie al contenimento della pandemia”. “Bisogna applicare logica e buonsenso, per evitare di penalizzare le aziende e i cittadini consumatori finali, sui quali rischia di ...

L’altra faccia del food delivery e dell’asporto, il cui boom nel lockdown ha consentito alla ristorazione italiana di ridurre, per quanto possibile, l’impatto causato dalla pandemia, è stato un ...

"Ti porto il pranzo della festa fino a casa"

Ci sono formule per tutti i gusti e per tutti i portafogli, e anche coloro che fino all’ultimo hanno sperato di poter lavorare in presenza, non hanno mai del tutto chiuso la porta all’eventualità dell ...

