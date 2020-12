Ascolti tv, dati Auditel mercoledì 16 dicembre: Stanotte con Caravaggio vince con 3.2 milioni (Di giovedì 17 dicembre 2020) Rai1 con Stanotte con Caravaggio vince il prime time del 16 dicembre grazie a 3 milioni 212mila telespettatori con il 14.1% di share. Ascolti tv prime time Su Canale5 l’ultima puntata della seconda serie de Il Silenzio dell’Acqua ha raggiunto 2 milioni 283mila telespettatori (10.88% di share). Su Rai3 Chi l’ha Visto? è stato visto da 2 milioni 316mila spettatori (10.45%). Su Italia1 Fallen ha ottenuto 1 milione 423mila spettatori (5.67%). Su Rete4 per Speciale Stasera Italia 1 milione 138mila spettatori (5.08%). Su Rai2 L’Alligatore ha segnato 869mila telespettatori (3.73%). Su La7 Atlantide ha avuto una media di 570mila spettatori (2.98%). Ascolti tv access prime time Nell’access prime time su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha ... Leggi su tvzap.kataweb (Di giovedì 17 dicembre 2020) Rai1 conconil prime time del 16grazie a 3212mila telespettatori con il 14.1% di share.tv prime time Su Canale5 l’ultima puntata della seconda serie de Il Silenzio dell’Acqua ha raggiunto 2283mila telespettatori (10.88% di share). Su Rai3 Chi l’ha Visto? è stato visto da 2316mila spettatori (10.45%). Su Italia1 Fallen ha ottenuto 1 milione 423mila spettatori (5.67%). Su Rete4 per Speciale Stasera Italia 1 milione 138mila spettatori (5.08%). Su Rai2 L’Alligatore ha segnato 869mila telespettatori (3.73%). Su La7 Atlantide ha avuto una media di 570mila spettatori (2.98%).tv access prime time Nell’access prime time su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha ...

