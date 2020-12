Ascoli, tifosi in rivolta dopo ko con il Cosenza intanto annunciato nuovo ds: è Ciro Polito (Di giovedì 17 dicembre 2020) dopo aver chiuso l'avventura alla Juve Stabia, il ds Ciro Polito riparte dall'Ascoli. Questo il comunicato del club bianconero: L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver affidato l’incarico di Direttore Sportivo al Sig. Ciro Polito, professionista che fin da subito si è messo al lavoro con l’intento di contribuire ad invertire il trend di risultati maturati finora, con la consapevolezza che la squadra bianconera abbia le potenzialità per tirarsi fuori dalla difficile posizione di classifica. Il Club di Corso Vittorio Emanuele accoglie con un caloroso benvenuto il neo DS e gli augura un proficuo lavoro. CAOS - intanto la tifoseria del Picchio e in particolare il gruppo Ultras 1898 dopo la sconfitta contro il ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 17 dicembre 2020)aver chiuso l'avventura alla Juve Stabia, il dsriparte dall'. Questo il comunicato del club bianconero: L’Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver affidato l’incarico di Direttore Sportivo al Sig., professionista che fin da subito si è messo al lavoro con l’intento di contribuire ad invertire il trend di risultati maturati finora, con la consapevolezza che la squadra bianconera abbia le potenzialità per tirarsi fuori dalla difficile posizione di classifica. Il Club di Corso Vittorio Emanuele accoglie con un caloroso benvenuto il neo DS e gli augura un proficuo lavoro. CAOS -la tifoseria del Picchio e in particolare il gruppo Ultras 1898la sconfitta contro il ...

ItaSportPress : Ascoli, tifosi in rivolta dopo ko con il Cosenza intanto annunciato nuovo ds: è Ciro Polito -… - MomentiCalcio : #Ascoli, i tifosi contestano il #PatronPulcinelli: “ Fuori le palle o fuori dalle palle” - picenooggi : Ascoli, striscione al Picchio Village dei tifosi delusi per il patron Pulcinelli e lettera dalla tifoseria - PicenoNews24 : Ascoli, i tifosi della Tribuna Est contro la società:” Sfiducia nel vostro operato. Noi non - CosenzaChannel : ???? #COSENZACALCIO | Una sola insufficienza tra le pagelle dei tifosi dopo #Ascoli-- #Cosenza. Buoni voti per tutti,… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascoli tifosi Ascoli, i tifosi della Tribuna Est contro la società:" Sfiducia nel vostro operato. Non giustifichiamo le vostre scelte" Piceno News 24 Ascoli, i tifosi contestano il Patron Pulcinelli: “ Fuori le palle o fuori dalle palle”

La sconfitta interna rimediata contro il Cosenza non è proprio andata giù ai supporters bianconeri che hanno inscenato una contestazione contro il patron dell’Ascoli Massimo Pulcinelli Scrive ...

Cosenza, sono cinque i precedenti con l’arbitro Maggioni di Lecco

Ben tre nella scorsa stagione, con una sconfitta, un pareggio e una vittoria Il Cosenza, dopo la vittoria di Ascoli, sabato 19 dicembre torna in campo a Cremona nella gara valida per la 13ª giornata d ...

La sconfitta interna rimediata contro il Cosenza non è proprio andata giù ai supporters bianconeri che hanno inscenato una contestazione contro il patron dell’Ascoli Massimo Pulcinelli Scrive ...Ben tre nella scorsa stagione, con una sconfitta, un pareggio e una vittoria Il Cosenza, dopo la vittoria di Ascoli, sabato 19 dicembre torna in campo a Cremona nella gara valida per la 13ª giornata d ...