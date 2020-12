Ascoli | Ciro Polito è il nuovo direttore sportivo

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Ildell’, ex dirigente della Juve Stabia.prende il posto di Giuseppe Bifulco, sollevato dall’incarico una settimana fa. Questa la nota del club: “L’Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver affidato l’incarico dial Sig., professionista che fin da subito si è messo al lavoro con l’intento di contribuire ad invertire il trend di risultati maturati finora, con la consapevolezza che la squadra bianconera abbia le potenzialità per tirarsi fuori dalla difficile posizione di classifica. Il Club di Corso Vittorio Emanuele accoglie con un caloroso benvenuto il neo ds e gli augura un proficuo lavoro“. Foto: ...

L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica (come previsto) di aver affidato l’incarico di Direttore Sportivo al signor Ciro Polito, professionista che fin da subito si è messo al lavoro con l’intento di ...L'Ascoli Calcio, come Società ... Ho letto, tra le tante che sono uscite, che sarei legato da un profonda amicizia al nuovo direttore sportivo Ciro Polito e proprio per questo motivo sarebbe stato ...