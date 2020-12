Arthur Juventus, le condizioni del centrocampista (Di giovedì 17 dicembre 2020) La Juventus tira un sospiro di sollievo dopo aver appreso le condizioni fisiche di Arthur. Il centrocampista è stato costretto ad uscire al 26? minuto del primo tempo dopo uno scontro con Romero. Nessuna lesione è stata riscontrata ma soltanto una forte botta con conseguente ematoma. Lo staff medico non rischierà il ragazzo che potrebbe riposare e non essere disponibile per la gara in programma sabato contro il Parma. Juventus: le condizioni di Arthur L’ex calciatore del Barcellona, dunque, non sosterrà ulteriori esami strumentali ma cercherà di recuperare entro la prossima settimana. Leggi anche:Mercato Juventus, Pirlo ha bloccato l’arrivo di Aouar: il vero motivo Al suo posto, contro gli emiliani, si contenderanno una maglia da titolare Bentancur e ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 17 dicembre 2020) Latira un sospiro di sollievo dopo aver appreso lefisiche di. Ilè stato costretto ad uscire al 26? minuto del primo tempo dopo uno scontro con Romero. Nessuna lesione è stata riscontrata ma soltanto una forte botta con conseguente ematoma. Lo staff medico non rischierà il ragazzo che potrebbe riposare e non essere disponibile per la gara in programma sabato contro il Parma.: lediL’ex calciatore del Barcellona, dunque, non sosterrà ulteriori esami strumentali ma cercherà di recuperare entro la prossima settimana. Leggi anche:Mercato, Pirlo ha bloccato l’arrivo di Aouar: il vero motivo Al suo posto, contro gli emiliani, si contenderanno una maglia da titolare Bentancur e ...

La Juventus tira un sospiro di sollievo dopo aver appreso le condizioni fisiche di Arthur. Il centrocampista è stato costretto ad uscire al 26' minuto del primo tempo dopo uno scontro con Romero. Ness ...

