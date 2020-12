Arthur dovrebbe saltare il Parma ma l’uscita anticipata di ieri non spaventa Pirlo (Di giovedì 17 dicembre 2020) Andrea Pirlo quasi sicuramente dovrà rinunciare al brasiliano Arthur per la trasferta di Parma in programma sabato sera alle ore 20.45 e valida per la tredicesima giornata di Serie A. Il centrocampista della Juventus ha riportato una forte contusione alla coscia destra che verrà valutata in giornata a seguito dei test strumentali, ma il colpo subito dovrebbe impedirgli di partecipare al prossimo impegno di campionato contro il Parma. Il brasiliano era al rientro da titolare in Serie A, dopo essere rimasto in panchina nelle gare contro Torino e Genoa. Foto: Instagram personale Arthur L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 17 dicembre 2020) Andreaquasi sicuramente dovrà rinunciare al brasilianoper la trasferta diin programma sabato sera alle ore 20.45 e valida per la tredicesima giornata di Serie A. Il centrocampista della Juventus ha riportato una forte contusione alla coscia destra che verrà valutata in giornata a seguito dei test strumentali, ma il colpo subitoimpedirgli di partecipare al prossimo impegno di campionato contro il. Il brasiliano era al rientro da titolare in Serie A, dopo essere rimasto in panchina nelle gare contro Torino e Genoa. Foto: Instagram personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Juventustagram : Dopo un duro scontro con Cristian Romero, il centrocampista della Juventus è rimasto a terra per una botta alla gam… - Francymolly_80 : RT @LeonettiFrank: Solo una forte contusione alla coscia per Arthur, non dovrebbe essere nulla di grave - scuroscuroscuro : RT @LeonettiFrank: Solo una forte contusione alla coscia per Arthur, non dovrebbe essere nulla di grave - mister_ricci : Per #Arthur dovrebbe essere solo una contusione alla coscia - @SkySport. #LiveAhead #CristianoRonaldo #JuveAtalanta - AlbeFarted : @itselee8 Anche io Ele ???? per fortuna Arthur non dovrebbe essersi fatto nulla di grave, quindi potrei far finta ch… -